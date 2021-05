Prove d’estate a Termoli: gente in spiaggia tra tintarella e bagni

Prove d’estate a Termoli dove questa mattina, 9 maggio, erano diverse le persone che hanno approfittato del sole e delle temperature miti per godersi un po’ di relax in spiaggia, tra tintarelle e bagni in mare. Diversi i termolesi che si sono riversati sulle spiaggia del lungomare Cristoforo Colombo e sotto il Castello di Termoli. Giovani e meno giovani che hanno dato ufficialmente il via alla stagione estiva. Passeggio anche lungo le vie centrali di Termoli e ristoranti quasi tutti pieni a pranzo. Una domenica di maggio che prefigura una buona estate.