Provano a svaligiare il bar ma il colpo va in fumo: arrestati tre ladri, uno di loro ha appena 14 anni

Un giovane del posto nota strani movimenti nel cuore della notte e scende in strada per controllare. Sul posto anche i proprietari dell’attività commerciale che con l’auto sbarrano la strada ai malviventi arrestati dai Carabinieri

Sono stati arrestati i tre giovani pugliesi che nel corso della notte tra martedì e mercoledì 15 marzo hanno tentato di mettere a segno un furto in un bar di Colletorto.

Si tratta di tre ragazzi, di San Severo, Apricena e Foggia in trasferta in Molise (come oramai sembra essere una prassi) per ‘colpire’ e tornare alla base con il bottino del furto. Giovani, fin troppo se si pensa che uno dei ladri ha appena 14 anni.

Fatto sta che il colpo è andato a monte e gran parte del merito va ad un cittadino di Colletorto che, mentre era alla finestra, ha notato strani movimenti nei pressi di un bar. Spinto dal senso civico e armato di una buona dose di coraggio è sceso in strada per controllare di persona e, allo stesso tempo, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri che si sono fiondati in paese.

L’intuizione del giovane è stata giusta infatti il trio stava tentando di svaligiare un bar del paese. Alla vista dei militari i ladri hanno provato a fuggire, montando in macchina, purtroppo per loro i proprietari dell’attività (giunti intanto sul posto) gli hanno sbarrato la strada con la propria auto, costringendoli a proseguire la fuga a piedi. Fallito anche questo tentativo perché di fronte a loro i malviventi hanno trovato i Carabinieri che li hanno ammanettati.