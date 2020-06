Provano a sfondare una vetrina di negozio: liberi i campobassani arrestati

Si è svolta questa mattina l’udienza di convalida per i due campobassani (difesi dagli avvocati Elena e Carmine Verde) arrestati la scorsa notte dopo aver tentato di sfondare la vetrina di un negozio in pieno centro e dopo essersi scagliati contro i poliziotti intervenuti dopo l’allarme lanciato da alcuni cittadini (per cercare di scappare, si sono scagliati con violenza contro gli uomini in divisa, aggredendoli e procurando loro diverse lesioni). Entrambi sono tornati in libertà. Per uno dei campobassani c’è però l’obbligo di firma. Un terzo uomo, di origini marocchine, è stato invece denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

L’AVVOCATO CARMINE VERDE