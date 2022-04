Prova ad uccidere la ex, convalidato l’arresto. La 42enne sarà trasferita in una località sicura

Sta meglio la donna, ma l’impatto con l’asfalto le ha provocato la rottura del bacino. Intanto i Carabinieri agli ordini del capitano Pica hanno sequestrato l’abitazione

E’ stato convalidato questo pomeriggio, giovedì 21 aprile, l’arresto a carico del 39enne di Bojano che ha tentato di uccidere la sua compagna, una ragazza ucraina durante un pomeriggio di follia nel centro matesino.

Il magistrato, inoltre, ha confermato la custodia cautelare in carcere, pertanto il giovane resterà in una cella di via Cavour. Gli uomini del capitano Pica hanno proceduto al sequestro dell’abitazione, oramai semidistrutta dopo l’incendio appiccato dall’uomo e spento solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco di Campobasso.

Il capitano dei Carabinieri, Edgard Pica

Sta meglio la donna, di 42 anni, che all’ospedale Cardarelli ha ricevuto le cure dei medici: purtroppo la rovinosa caduta a terra – ricordiamo come si sia lanciata dal primo piano della palazzina per sfuggire alle fiamme – le ha provocato la rottura del bacino, con una prognosi superiore ai 40 giorni. Ma non è in pericolo di vita, notizia che profuma di speranza in una storia che ha turbato la tranquillità del paese matesino.

Tornare in quella casa, divorata dal rogo, è impossibile, almeno per ora. Per questo la 42enne ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Compagnia di Bojano che si sono immediatamente attivati per individuare una sistemazione abitativa. Una soluzione che non tarderà ad arrivare, vista anche la collaborazione con la rete a tutela delle vittime di violenza, di fondamentale importanza è tutelare la riservatezza della donna.