Protocollo informatico, Gente di mare e Macte: lavoro intenso per i grillini

REDAZIONE TERMOLI

Mattinata proficua per i consiglieri comunali del MoVimento 5 stelle di Termoli Daniela Decaro, Nicolino Di Michele, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra promotori dell’Interrogazione rivolta al Sindaco di Termoli per l’abilitazione all’accesso al protocollo informatico comunale, con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà il prossimo mese, a firma della consigliera Daniela Decaro ed appoggiata dalla consigliera Marcella Stumpo. L’interrogazione è stata depositata questa mattina insieme alla “Diffida ad adempiere – Richiesta urgente di abilitazione accesso protocollo informatico comunale” indirizzata al Segretario Generale del Comune di Termoli e all’integrazione alla proposta di conferimento riconoscimento durante la 32^ manifestazione “Gente di mare” che si terrà il 5 dicembre prossimo o all’interno di altra manifestazione all’uopo designata nel corso del corrente anno all’atleta di appena 12 anni, Cristini Alessio. Il tutto dopo aver partecipato alle diverse commissioni consiliari tenutesi in mattinata, da ultimo la seconda commissione “Programmazione finanziaria dello sviluppo economico e del turismo nella quale si è discusso della delibera di Giunta Comunale numero 249 del 15.10.2019 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottata con via d’urgenza. Nella medesima commissione è stata richiesta e ottenuta copia, della relazione sulla Gestione del “Macte” che riassume il lavoro svolto in questo periodo dalla suddetta commissione importante anche alla luce degli attuali risvolti.