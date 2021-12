Protezione e assistenza dei sordi, incontro proficuo a Campobasso

Questa mattina a Palazzo San Giorgio, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha avuto il piacere di ricevere la visita della sezione provinciale di Campobasso dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus guidata dal commissario straordinario della sezione, Claudio Silvestri.

“L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ha storicamente il merito di aver condotto a livello nazionale – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – un lungo ed indomito cammino, non privo di sacrifici e di battaglie quotidiane, credendo sempre, senza tentennamenti, nell’autodeterminazione delle persone sorde e tutelandone, in ogni ambito, la dignità umana.

Quello di oggi a Palazzo San Giorgio – ha aggiunto Gravina – è stato un incontro non solo proficuo dal punto di vista relazionale, ma anche emozionante e pieno di forti contenuti umani. Un incontro per il quale ringrazio il commissario straordinario della sezione di Campobasso, Claudio Silvestri, che con precisione e lucidità ha illustrato le linee operative dell’ente che lui rappresenta e con il quale la nostra Amministrazione potrà sviluppare un rapporto sempre più diretto, coinvolgente e solidale.”