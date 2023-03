Protezione Civile, via libera dal Parlamento alla stabilizzazione dei precari molisani

Passa l’emendamento del senatore Claudio Lotito al decreto Milleproroghe che ha incassato la fiducia in entrambe le Camere diventando legge dello Stato

I precari della Protezione Civile del Molise dovranno essere stabilizzati con procedura ordinaria come prevede l’emendamento, a firma del senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, al decreto legge Milleproroghe con cui si dispone la stessa misura per i precari post-sisma in Umbria e Marche. Il provvedimento è stato convertito in legge incassando la fiducia in entrambi i rami del Parlamento con l’approvazione definitiva arrivata da Montecitorio con 142 voti a favore, 90 contrari e quattro astenuti.

La Protezione Civile molisana, al momento, ha un fabbisogno organico di 14 unità di personale con 12 precari da stabilizzare. Numeri perfettamente in linea con quanto disposto dalla legge in questione con la possibilità di inserire altre due unità all’occorrenza. La Regione Molise, dal canto suo, dovrà recepire e dare applicazione al provvedimento.