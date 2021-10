Protezione Civile, inaugurate le sale operative di Campobasso e Isernia (FOTO E VIDEO)

È stata inaugurata, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia, la sala Operativa Provinciale integrata di Difesa e Protezione Civile. Alla cerimonia hanno preso parte il sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, il Sindaco Piero Castrataro, il presidente della provincia Alfredo Ricci, il prefetto Gabriella Faramondi, il questore Luciano Soricelli, oltre che il Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Claudio Parisi e il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, Laura Lega. Una sala operativa che rappresenta un modo concreto e rilevante per la gestione dell’emergenza e della prevenzione tra tutte le autorità competenti, prefettura, comando provinciale, comune e provincia. La grande sfida – ha commentato il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, presente alla cerimonia di inaugurazione – è trasformare questo tavolo in un tavolo di prevenzione, per ottimizzare tutte le risorse messe in campo dal Governo per la rigenerazione urbana, il dissesto idrogeologico o il super bonus.

Inaugurazione anche della sala operativa di Campobasso.

Per l’occasione, a rappresentare il Comune di Campobasso c’era il vice sindaco Paola Felice, che ha sottolineato come questa inaugurazione rappresenti un gesto di grande attenzione per il nostro territorio regionale da parte del Governo.

“L’importanza di un’azione qualificata e perfettamente coordinata è alla base degli interventi a cui è chiamata a far fronte la Protezione Civile. – ha dichiarato il vice sindaco – Alle donne e agli uomini della Protezione Civile che soprattutto durante questo lungo periodo pandemico hanno mostrato sempre elevate capacità nell’affrontare le emergenze che si sono verificate, la nostra città dice grazie, un grazie di cuore. La sala inaugurata quest’oggi – ha aggiunto Felice – è predisposta per permettere una gestione sempre più efficiente di un servizio che la Protezione Civile regionale svolge con grande puntualità e professionalità, fornendo a questa struttura operativa un ulteriore tassello per fronteggiare le diverse situazioni di crisi che si possono configurare. La presenza del Governo attraverso il proprio sottosegretario all’interno, Carlo Sibilia, dimostra come il legame non solo istituzionale tra la nostra realtà locale e quella nazionale, sia al centro di una visione programmatica che ha come fulcro lo sviluppo e l’implementazione dei servizi sul nostro territorio, mettendo, contemporaneamente, nelle migliori condizioni le alte professionalità che sappiamo esprimere in questo settore, come in diversi altri, di svolgere un lavoro determinante per garantire la sicurezza delle popolazioni.”