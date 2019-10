Protezione civile e terremoto, summit dei sindaci a Isernia

Riunione dei rappresentanti di tutti i comuni per fare il punto sulle emergenze

Il tavolo dei relatori





Protezione civile, sindaci della provincia a raccolta dai Vigili del Fuoco. Non bisogna aspettare le nuove linee guida di protezione civile per fare prevenzione e pianificazione territoriale. Per affrontare le emergenze – ma anche per disinnescare potenziali pericoli – ci si può mettere subito al lavoro per migliorare i piani comunali e per adottare strategie di intervento più efficaci. Con questo spirito il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, ha organizzato una incontro nella sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco, chiamando a raccolta gli amministratori comunali, i vertici delle strutture operative regionali e provinciali, i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni. Un incontro utile per fare il punto della situazione, per poi agire di conseguenza. Per i Comuni il problema principale è rappresentato dalle risorse, sempre più esigue. Ma qualcosa già si può fare per adeguare i piani e fare prevenzione a tutto campo, andando possibilmente oltre le principali emergenze del Molise e cioè terremoti e dissesti idrogeologici. I cambiamenti climatici possono in effetti creare nuove problematiche. In ogni caso le nuove tecnologie e la ricerca scientifica possono fornire armi sempre più efficaci per prevenire le calamità naturali.