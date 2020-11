Proteste per gli studenti “in scatola” alla media Andrea d’Isernia

Proteste dei genitori delle quattro classi dell’Andrea d’Isernia che sono state ubicate nell’edificio rosa delle Dogane, a fianco dello stabile principale della scuola media di Isernia.

In sostanza, i ragazzi sono finiti in quattro classi ricavate da corridoi, o archivi degli uffici della Dogana, tanto che sono stati disposti, in lunghezza, su ben otto file di banchi. Il che significa, per gli studenti che sono agli ultimi banchi, non poter sentire i docenti e non poter vedere nulla alla lavagna. Una situazione francamente intollerabile, che ha visto le famiglie lamentarsi e chiedere al Comune di provvedere celermente a trovare spazi più idonei. Oltretutto spaventa anche la promiscuità con l’ufficio delle Dogane per l’emergenza Covid e la mancanza di uscite di sicurezza, o vie di fuga, in quanto le classi sono state ubicate ai piani superiori dell’edificio.