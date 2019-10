Protesta Senologia, malore per Izzo. I sindaci: «Scriviamo insieme il nuovo POS» (IL VIDEO)

Chiesto un incontro urgente con il prefetto e con il ministro Speranza. Il portavoce del comitato costretto a sottoporsi a cure mediche

ISERNIA. Colpo di scena durante la protesta contro il ridimensionamento del Servizio di Senologia e in difesa dell’ospedale di Isernia. Durante le vibranti proteste di questa mattina che hanno visto la partecipazione di numerosi primi cittadini e amministratori locali, Emilio Izzo, portavoce del comitato “In seno al Problema”, organizzatore del sit-in ha accusato un malore ed è stato costretto a sottoporsi a cure mediche.

Prima di sentirsi male Izzo ha voluto ribadire la volontà da parte del comitato di «fare le barricate» in difesa del presidio isernino pentro. «Vogliamo che il prefetto si attivi immediatamente, attraverso una riunione urgente, per chiedere la sospensione del provvedimento con cui sono state sospese le operazioni complesse alla mammella presso il “Veneziale”. Inoltre, chiediamo che una delegazione di molisani incontri il ministro alla Salute, Roberto Speranza, affinché il nuovo Piano Operativo Sanitario che si sta redigendo tenga conto delle esigenze sanitarie di questa regione».

«Vogliamo vedere il Pos – ha invece dichiarato il primo cittadino di Isernia, Giacomo d’Apollonio – Abbiamo l’impressione che questi commissari siano stati inviati qui solo per svolgere il compitino». Dura la protesta dei malati oncologici: «Domani è troppo tardi – ha dichiarato una di loro – bisogna agire ora per salvaguardare la salute di coloro che usufruiscono di questo servizio». Non sono mancati i momenti di tensione tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni.