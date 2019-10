Protesta Sanità, la discussione si sposta fuori dal Consiglio (FOTO e VIDEO)

REDAZIONE

Si era preannunciata come una mattinata calda e cosi è stata. Sono arrivati da diverse parti del Molise i rappresentanti dei comitati e i cittadini che oggi hanno voluto essere presenti alla protesta riguardante la sanità molisana. Una contestazione dura contro la chiusura del reparto di Senologia a Isernia e quella del Punto nascita a Termoli e contro una pessima gestione della politica sanitaria in generale. L’appuntamento davanti al piazzale del consiglio regionale è stato colto da tantissime persone che però hanno dovuto scontrarsi fin da subito contro l’imposizione dettata dal presidente della regione Molise, Donato Toma, di non poter accedere neanche allo spazio antistante il palazzo del Consiglio regionale. Dopo alcuni diverbi tra manifestanti e forze dell’ordine alcuni rappresentanti dei comitati sono poi stati ricevuti dal presidente del Consiglio Micone. Ad ascoltare le ragioni dei presenti anche il presidente Toma. Dopo che il Consiglio è stato interrotto i consiglieri della minoranze sono usciti all’esterno per partecipare all’assemblea organizzata dai manifestanti.

*Seguono aggiornamenti