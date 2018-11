Protesta degli studenti, una delegazione incontra il sindaco Battista

REDAZIONE CAMPOBASSO

Ripristinare i finanziamenti alla scuola e all’università sottratti negli ultimi 10 anni, con un investimento di 7 miliardi all’anno. Queste alcune delle motivazioni che questa mattina anche a Campobasso hanno portato in piazza centinaia di studenti nonostante un meteo poco clemente. Al grido di “giù la maschera” gli studenti sono tornati in piazza in moltissime città italiane. Promossa dal Link coordinamento universitario, da Rete della conoscenza, da Udu (Unione degli universitari), da Rete degli Studenti Medi e da Uds (Unione degli studenti) ed è indirizzata contro i tagli decisi dal governo in tema di Istruzione e Ricerca, il sistema dell’alternanza scuola-lavoro e per denunciare la situazione fatiscente dell’edilizia scolastica e il fenomeno dell’abbandono scolastico. Una manifestazione che rende merito al senso di grande civiltà dimostrato da ogni singolo partecipante senza generare problemi o interruzioni al corteo. Scrive l’Unione degli Studenti (Uds) in una nota stampa: «Dopo l’attivazione di percorsi di consultazione reale con gli studenti, che hanno permesso da un lato di far emergere le problematiche che le studentesse e gli studenti vivono nei nostri istituti e nelle nostre città, dall’altro di costruire dei piani di proposta forte. In seguito alla mobilitazione la rappresentanza studentesca di Campobasso ha consegnato al Presidente della Provincia di Campobasso e all’Assessore alla pubblica istruzione del comune capoluogo, la richiesta per la strutturazione di commissione permanente e partecipata dagli studenti per la riscrittura della Legge Regionale sul Diritto allo Studio. Nonostante l’assenza dell’assessore regionale all’istruzione, gli studenti e la rappresentanza ottengono un tavolo provinciale permanente sui temi emersi: diritto allo studio, mobilità e trasporti, edilizia scolastica. Non è che il primo passo verso la riscrittura della Legge Regionale, l’Onda D’Urto è arrivata anche in Molise!». Ieri mattina è stata anche l’occasione per incontrare il sindaco di Campobasso e l’assessore comunale all’Istruzione Lidia De Benettis i quali hanno accolto a Palazzo San Giorgio una delegazione di studenti. Al centro dell’incontro il diritto allo studio, l’edilizia scolastica, la sicurezza ma anche il diritto alla mobilità e ai trasporti.

La delegazione ha esposto ai rappresentanti di Palazzo San Giorgio le criticità raccolte nei diversi istituti della città e dell’intera provincia di Campobasso, mostrando particolare interesse alla creazione di un tavolo di confronto con le istituzioni, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze genitoriali che possa condurre ad una riscrittura condivisa della legge regionale sul diritto allo studio. Il sindaco e l’assessore hanno mostrato massima disponibilità: ascoltando le istanze dei ragazzi, ma anche sostenendo la creazione di un tavolo di confronto permanete, improntato alla discussione e alla collaborazione, presso il comune di Campobasso. Novità sulle suddette tematiche potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.