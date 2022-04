Protesi gratuite per le persone che non se lo possono permettere, firmato l’accordo

Il protocollo di intesa tra l’Albo degli Odontoiatri e la Scuola per Odontotecnici dell’Istituto Cuoco

Protesi gratuite per le persone che non se le possono permettere. Sabato mattina a Campobasso la firma di un protocollo d’intesa, che si può definire unico, tra l’Albo degli Odontoiatri (CAO) e la Scuola per Odontotecnici dell’Istituto V.Cuoco.

Un’iniziativa con profonde radici etiche e umanitarie quella messa in moto dal presidente CAO Campobasso Domenico Coloccia, insieme al dirigente dell’Istituto Cuoco Umberto Di Lallo. Un’operazione che ha preso il via prima della pandemia, il 3 gennaio 2020, con uno spettacolo teatrale benefico portato in scena al teatro Savoia dalla compagnia teatrale “Non solo parole”. Una prima raccolta fondi, 2.805,00 euro, per dare carburante al progetto.

Saranno Caritas e altre associazioni onlus oppure i servizi sociali comunali a segnalare all’Albo degli Odontoiatri le persone economicamente fragili.

“Il paziente verrà visitato gratuitamente da uno di noi – ha spiegato Domenico Coloccia, presidente CAO e promotore di tutta l’operazione benefica – Se verrà considerato idoneo alla protesi, e solo ad essa, verrà preso in carico da un sistema di collaborazione tra odontoiatra e odontotecnico stabilito dal protocollo. Noi odontoiatri ci occuperemo della parte clinica: rilevazione impronte e parametri, progettazione, collaudo e consegna del dispositivo”.

Toccherà quindi ai giovani odontotecnici dell’Istituto Cuoco, sotto la supervisione dei loro insegnanti e tutor, costruire i manufatti protesici. Ha espresso orgoglio, come cittadino campobassano e come capo d’istituto, il dirigente scolastico Di Lallo presente in collegamento online “La collaborazione degli studenti con gli odontoiatri è per noi fondamentale sul piano tecnico e formativo.

Ma questo progetto è importantissimo anche sul piano etico, perché i nostri ragazzi in questo periodo hanno bisogno di forti stimoli in questo senso, occorre ritrovare la carica per vivere il sociale nel modo migliore”.

Così si è espresso il preside rappresentato in sede dal vicepreside Ladomorzi e dai Professori Casertano, Piazza e Ranallo. Grande soddisfazione tra i presenti nella sala dell’OMCeO di Campobasso. Per il Comune di Campobasso c’erano il vice sindaco Paola Felice e l’assessore alle Politiche sociali Luca Praitano che hanno rinnovato la loro completa disponibilità attraverso le strutture competenti.

Per la compagnia “Non solo parole” c’era la presidente Licia De Socio e in rappresentanza degli attori il dottor Gianni Palange pronti ad organizzare nuovi appuntamenti per dare seguito all’iniziativa.

“Questa iniziativa mi rende orgoglioso e felice – ha detto il presidente OMCeO Giuseppe De Gregorio – Un grazie sincero da tutto l’Ordine ai colleghi odontoiatri e a tutti i partner di questo circuito d’eccellenza”.