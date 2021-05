Prossima fermata Giulianova: Campobasso all’attacco per provare ad ipotecare il campionato

Incassata l’ennesima rimodulazione del calendario e il conseguente slittamento al 20 giugno, il Campobasso si tiene ben concentrato sul presente. Quello più immediato. Sì, perchè tra domani a Giulianova (ore 16) e mercoledì nel recupero di Vastogirardi, i rossoblù sanno di potersi giocare i primi virtuali match point, nel tentativo di tenere a distanza il Notaresco o, se possibile, ad incrementare ulteriormente il vantaggio. Missione possibile, sull’onda dell’entusiasmo, a traguardo vicino come non mai, dopo una stagione da capolista, pur con tutte le vicissitudini tra sospensioni, rinvii, casi covid ed estenuanti attese.

Cudini squalificato, prudenza su Esposito. La situazione di classifica comunque confortante, non ha messo lo staff medico nelle condizioni di assumersi rischi. Su Esposito, in primis, prevale la prudenza. L’obiettivo è non rischiarlo per avere il fantasista a disposizione quanto prima. Ciò favorito anche da un buono stato di forma dei ‘ricambi’, giudicati all’altezza per quello che è il compito dei Lupi. Si è visto domenica scorsa (Di Domenicantonio, pur senza brillare, in gol ndr), si sono costruite certezze nell’arco dell’annata.

In attesa del rientro dei tifosi per le ultime due uscite casalinghe, il futuro è qui, istantaneo. Domani contro i giallorossi (che all’andata imposero lo 0-0) e mercoledì sul campo degli alto molisani, si può scrivere il capitolo definitivo di questo campionato. Il tutto senza Cudini: al tecnico sono state comminate tre giornate di squalifica e osserverà le gesta dei suoi dalla tribuna. Soffrirà da guerriero, c’è da scommetterci. le.l.