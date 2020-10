Prospettive, sedici volumetti sul patrimonio culturale del Molise

Presentata questo pomeriggio, sabato 3 ottobre, presso il Museo archeologico di Venafro, la collana “Prospettive – Il Patrimonio culturale del Molise”, iniziativa editoriale a cura del Segretariato regionale Mibact per il Molise e della Direzione regionale Musei Molise. Sedici guide agili da mettere a disposizione di turisti e visitatori e guidarli alla scoperta dei luoghi della cultura del Molise, non solo di quelli la cui gestione è in capo allo Stato, ma anche di quelli a conduzione privata. A questi primi sedici volumetti se ne affiancheranno altri, in modo da completare un progetto editoriale in grado di fornire, a livello di guide turistico-culturali, un quadro completo ed esaustivo del patrimonio culturale molisano.Un’operazione valida, che sicuramente porterà un giovamento alla cultura in generale, come ha sottolineato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, intervenuto alla presentazione unitamente all’assessore al Turismo, Vincenzo Cotugno, e al sindaco di Venafro, nonché presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci.Nell’esprimere plauso per l’iniziativa, il governatore ha evidenziato come la Regione Molise sia particolarmente sensibile e attenta al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali e ha ricordato le azioni e i finanziamenti messi in campo.Ha auspicato la creazione di un Tavolo permanente di confronto interistituzionale, con il coinvolgimento dei privati, allo scopo di dare maggiore impulso ai progetti e agli interventi di sostegno a favore del patrimonio culturale molisano.

FOTO Indietro 1 di 9 Avanti