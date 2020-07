Prosegue la riapertura dei musei statali. Date e orari per le visite in Molise

Sulla base delle disposizioni previste dal D.PCM. del 17 maggio 2020, successivamente confermate dal D.P.C.M. 11 giugno 2020, proseguono le riaperture dei musei e dei luoghi della cultura statali in consegna alla Direzione regionale Musei Molise.

Grazie all’impegno del Direttore, Arch. Maria Giulia Picchione, dei direttori dei musei, Dott. Federico Bonfanti e Dott.ssa Irene Spada, e di tutto il personale. Martedì 14 luglio riapriranno al pubblico il Museo nazionale di Castello Pandone (da martedì a domenica, 8.15-19.15), il Castello di Capua a Gambatesa (da martedì a sabato 8.15-13.45, domenica 8.15-19.15) e il Museo della città e del territorio di Sepino (da martedì a domenica, 9.30-18.30).

Mercoledi 15 luglio p.v. riaprirà inoltre il Santuario Italico di Pietrabbondante (da mercoledì a domenica, 10.15-17.15). La riapertura continuativa al pubblico del Santuario Italico, resa difficoltosa dalla grave carenza di personale, sarà garantita, oltre che dai dipendenti della Direzione regionale, anche dal supporto di unità Ales S.p.A., società in house del MIBACT, e grazie a un accordo di valorizzazione, in fase di perfezionamento, la Direzione regionale Musei Molise e il Comune di Pietrabbondante.

L’Accordo, promosso dalla scrivente Direzione regionale, prevede la partecipazione di volontari del Servizio Civile Nazionale messi a disposizione dall’amministrazione comunale, da porre in affiancamento ai dipendenti di questo Istituto per consentire una miglior fruizione dell’area archeologica, in attesa che vengano espletate le procedure concorsuali ministeriali in corso per l’assunzione di nuove unità di personale di vigilanza.

Per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori in ordine all’attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, la ripartenza sperimentale delle nuove attività museali vedrà una relazione nuova tra musei e visitatori.

Le nuove modalità di visita sono state adottate d’intesa con il Medico competente, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: ingresso contingentato dei visitatori con obbligo di mascherine, misurazione della temperatura all’ingresso, igienizzazione a disposizione, percorso museale a senso unico.

Orari e modalità di apertura dei singoli luoghi della cultura sono consultabili sui siti istituzionali:

hup:/www.beniculurali.it – www.musei.molise.beniculturaili.it

Direzione regionale Musei Molise – Salita San Bartolomeo 10, 86100 Campobasso

Tel. +39 0874 431 352