Prosegue il tour del libro “Sette Giorni” di Charles Papa, ad agosto dieci tappe molisane

Continua senza sosta il tour di presentazione del romanzo d’esordio di Charles Papa, dj e autore di “Sette giorni”, edito dalla Big Box Edizioni. Un calendario ricco che, solo nel mese di luglio, ha portato l’autore in numerose piazze e in luoghi di interesse culturale in Puglia, Basilicata, Abruzzo, Umbria e Marche, riscuotendo ampio successo tra il pubblico di lettori. “Sette giorni” è un romanzo denso di temi, storie e personaggi da cui è difficile staccarsi. Ma è il tempo il vero protagonista, scandito da una playlist musicale scelta dall’autore che accompagna il lettore durante tutto il racconto. In “Sette giorni”, il dj Andrea Nyman vedrà la sua vita cambiare e dovrà fare i conti con il passato che sembrava sepolto e dimenticato. Dovrà capire se ha utilizzato il tempo a sua disposizione nel modo giusto e, soprattutto, con le persone giuste. I prossimi incontri con l’autore proseguiranno in Molise per tutto il mese di agosto, a partire da giovedì 5 alle ore 18 a Pescolanciano nella Neviera del Castello, dove Charles Papa dialogherà con Francesca Gianfagna; nel corso della serata l’attore Andrea Cacciavillani leggerà alcuni brani tratti dal romanzo. CHARLES PAPA nasce a Londra nel 1962, ma vive in Molise da sempre. Dal 1980 e per oltre trent’anni è speaker in molte radio locali. Dal 1995 al 2000 realizza “Radiofrequenza”, evento unico in Italia: trentacinque emittenti molisane per ventiquattro ore trasmettono con questo unico nome, in diretta a scopo benefico. Ne nasce un libro “I sordi intorno a noi”. Presta la voce a numerosi eventi, festival, concorsi locali. Giornalista pubblicista dal 2004, anno in cui pubblica il reportage “Notte che se ne va”. Trasmette la passione per la musica con l’arte del djing, ancora oggi infatti è protagonista di set in giro per l’Italia. Da sue idee nascono il collettivo teatrale “Alfredo4” e il format tv “SmallTalk”.

LE PROSSIME PRESENTAZIONI:

5 agosto – Pescolanciano – ore 18 – Neviera del Castello

7 agosto – Agnone – ore 19:30 – Ciaccus

9 agosto – Guglionesi – ore 21:30 – Fonte del diavolo

10 agosto – Campomarino Aut Aut Festival – ore 22:00 – Largo Santa Maria a Mare

11 agosto – San Martino in Pensilis – ore 21:00 – Piazza Domenico D’Adderio

13 agosto – Fossalto – ore 21:30 – Piazzetta Domenico Carosone

24 agosto – Bojano – ore

26 agosto – Campobasso – Poietika – ore 19:00 – Fondazione Molise Cultura

27 agosto – Pietrabbondante – ore 19:00 – Largo Ciro Menotti

1 settembre – Isernia – ore 19:00 – Piazzetta Sanfelice