Prosegue il testa a testa tra Capriatese e Vairano. Vittoria per lo Spinete, pari del Termoli 2016

Il campionato di Promozione ha ufficialmente due padroni: l’Aurora Capriatese e il Comprensorio Vairano. Complice il pari in anticipo del Ripa, le due battistrada allungano in testa alla classifica. I biancorossi liquidano i Donkeys Agnone (3-1), il Comprensorio regola il Trivento 2-0 in trasferta. Convincente vittoria dello Spinete sulla Santeliana, mentre finisce in parità la sfida tra Cliternina e Termoli 2016. In coda, colpo Quattro Torri Chieuti (2-0 sul Castel di Sangro Cep) e affermazione nel finale della Polisportiva Fortore sul campo dell’Aurora Ururi. Il 3-2 maturato nel finale consente ai campani di centrare la prima vittoria in campionato.