Prorogati fino al 21 aprile i collegamenti Termoli-Isole Tremiti

Sono stati prorogati i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti fino alla gara di appalto prevista per il 21 aprile. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, circa il possibile blocco dei collegamenti della Tirrenia che quotidianamente effettua il trasporto sia dei passeggeri che delle merci tra la costa molisana e le isole pugliesi. “Ho telefonato ieri mattina -ha riferito il sindaco all’Ansa- dal Ministero mi hanno chiarito che il ministro sta lavorando su questo. Presto ci sarà una comunicazione”. Fentini è in attesa dell’ulteriore proroga del servizio di trasporto fino al completamento dell’appalto previsto per fine aprile. L’evidenza pubblica in questione riguarda solo la tratta Termoli-Tremiti.