Prorogata scadenza per il Serizio civile, quattro posti al CSV Molise

Un’occasione da non perdere, anzi da prendere al volo e quando si era arrivati al fotofinish è stato deciso di concedere qualche giorno in più per implementare il paniere dei candidati.

È quella del Servizio civile universale, iniziativa per cui è possibile presentare la candidatura entro lunedì 20 febbraio alle ore 14, cliccando su questo link.

Il Dipartimento delle Politiche Giovanili, con Decreto del Capo del Dipartimento n. 116/2023, ha prorogato il termine inizialmente fissato a ieri, 10 febbraio, per la soddisfazione di enti e associazioni che hanno ideato specifici progetti con l’obiettivo di inserire i giovani al proprio interno.

E tra questi organismi c’è il CSV Molise che, esattamente come avvenuto nel 2022, riserva quattro posti ad altrettanti giovani: due nella sede di Campobasso, in Contrada Colle delle Api, e due nella sede di Isernia, in via Patriarca 34.

Il Servizio civile universale rappresenta una porta d’accesso al mondo del lavoro, ma è anche un modo di conoscere ambiti e tematiche sociali, oltre che un’occasione di arricchimento interiore.

I destinatari sono ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni e quest’anno ne verranno selezionati complessivamente 71.550 in tutta Italia.

Conseguentemente alla proroga delle domande, il termine ultimo per la trasmissione e la consegna, da parte degli enti, delle graduatorie dei giovani selezionati, di cui all’articolo 7 del Bando, è prorogato al 25 maggio 2023.

Il CSV Molise fa quindi appello ai giovani a vivere un’esperienza indimenticabile, ricordando altresì che sono tante le associazioni del Molise, oltre ai principali enti del territorio come i Comuni di Campobasso e Isernia, ad aver aderito, ognuna con il proprio progetto, e a invitare ragazze e ragazzi a candidarsi.

Il Servizio civile avrà la durata di un anno, i partecipanti saranno impegnati 25 ore alla settimana, e riceveranno un assegno mensile di 440,30 euro.

Come indicato in premessa, le domande vanno presentate esclusivamente online (QUI LA RICHIESTA DI CREDENZIALI) entro e non oltre le ore 14 di lunedì 20 febbraio 2023.