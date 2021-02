Prorogata fino al 6 marzo sospensione attività didattica in presenza

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il preoccupante e continuo innalzamento della curva dei contagi in Basso Molise e l’attività di tracciamento e di indagine epidemiologica che è in corso a San Martino in Pensilis hanno indotto il sindaco Giovanni Di Matteo a disporre la proroga dal 1 marzo al 6 marzo della sospensione dell’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Primaria, della Secondaria di Primo grado Istituto comprensivo John Dewy. Conseguentemente della sospensione della didattica in presenza si ribadisce il proseguimento dell’attività didattica a distanza (Dad) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato ed organizzato.