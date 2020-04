Prorogata al 20 aprile l’accensione degli impianti riscaldamento

Il sindaco Giacomo d’Apollonio, con ordinanza n. 60, ha disposto la proroga fino al 20 aprile della possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento, per un massimo di 12 ore giornaliere.

La decisione è stata presa nella considerazione che :

– ieri si è verificata una sensibile diminuzione delle temperature e le previsioni metereologiche indicano che tale situazione potrebbe confermarsi nei prossimi giorni;

– per i problemi connessi alle misure di contenimento del virus Covid-19, la cittadinanza è costretta in casa e le basse temperature potrebbero ingenerare fenomeni influenzali;

– sono pervenute al Comune varie richieste riguardanti una proroga dell’accensione del riscaldamento, giacché Isernia ricade nella zona climatica “D” (allegato A del Dpr 412/93) e gli impianti andrebbero attivati non oltre il 15 aprile, salvo motivata proroga.