Proroga decreto emergenza Covid, Felice: “Ora attivare procedura per nuovo personale sanitario”

“L’Asrem deve assolutamente e con la massima celerità attivare la procedura necessaria per individuare la disponibilità del personale sanitario in quiescenza e successivo conferimento di incarico retribuito”. E’ quanto sollecita Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo di Termoli alla luce del fatto che è stato convertito in legge il decreto emergenza Covid dello scorso gennaio “prorogando al 27 marzo lo spostamento tra Regioni e il divieto delle visite a parenti e amici nelle zone rosse, oltre a definire i nuovi criteri da applicare per definire le varie zone (bianche, gialle, arancione e rosse) del territorio. Con questa legge – afferma ancora Felice – si dà anche la possibilità alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire incarichi retribuiti, fino al 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza. Opportunità molto importante e da non perdere per il Molise, considerata l’estrema criticità in cui versa il nostro servizio sanitario regionale, soprattutto per carenza di personale. Pertanto l’Asrem deve assolutamente e con la massima celerità attivare la procedura necessaria per individuare la disponibilità del personale sanitario in quiescenza e successivo conferimento di incarico retribuito. Si auspica anche che l’Asrem concluda, con massima celerità, le procedure concorsuali già autorizzate e/o avviate per l ‘assunzione dei dirigenti delle Unità Operative Complesse, medici specialisti, infermieri, operatori socio sanitari. Inoltre l’Asrem non può non emanare anche altri avvisi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di altro personale sanitario nel rispetto di quanto precede la pianta organica approvata”.