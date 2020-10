Proroga contratti agli Operatori sanitari a partita Iva: “Grazie a quanti si sono impegnati” (LA LETTERA)

Gentile direttore,

sono un’operatrice sanitaria del Cardarelli a partita Iva e vi scrivo questa lettera per fare dei ringraziamenti e al contempo dei chiarimenti. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la lieta notizia che i nostri contratti saranno prorogati fino al 31 dicembre. Siamo tanti tra medici, infermieri e operatori socio sanitari in prima linea in questa difficile battaglia contro il Covid. Siamo felici di poter continuare a svolgere il nostro lavoro a casa nostra, seppur per un tempo limitato. E’ ciò che amiamo fare, e continuare ad aiutare, svolgendo la nostra professione, ci riempie d’orgoglio. Per questo vorrei ringraziare il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e il presidente della Regione Donato Toma che hanno trovato il modo, e le risorse, per fare in modo che il nostro lavoro possa proseguire. Ringrazio anche voi del Quotidiano del Molise che, come stampa, vi siete interessati alla questione. Questa è stata la dimostrazione che a volte la correttezza, il confronto, la disponibilità e la serenità con cui si affrontano i problemi sono più importanti delle sterili polemiche. Sono armi più efficaci per raggiungere gli obiettivi. Noi, grazie al pacifico presidio di protesta e all’impegno quotidiano, siamo riusciti a far valere le nostre ragioni. E così proseguiremo, almeno fino a dicembre, il nostro lavoro nella dura la lotta contro il Covid. Grazie a quanti si sono impegnati per il raggiungimento di questo obiettivo.

Lettera firmata