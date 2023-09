Proroga al 7 settembre delle domande Professioni Sanitarie e Scienze e Tecniche Psicologiche

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l’ammissione – per l’a.a. 2023 /2024 – ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie e della prevenzione e alla prova di valutazione delle competenze per l’ammissione al nuovo corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, è stato prorogato al 7 settembre (Decreto del Rettore del 04.09.2023)

C’è tempo, dunque, sino alle ore 12.00 del 7 settembre 2023 per presentare la domanda di ammissione alle due selezioni. Le procedure sono agevoli e digitalizzate. Le domande infatti, dovranno essere presentate esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul Portale dello Studente

La decisione assunta si spiega in considerazione della temporanea sospensione dei servizi erogati in rete dall’Ateneo nella giornata di venerdì 1° settembre che ha reso di fatto impossibile l’accesso al Portale dello Studente e, di conseguenza, l’iscrizione alle selezioni in prossimità della scadenza prevista.

Per il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, sono 130 (centotrenta) i posti disponibili; per il dettaglio dei termini e la modalità di presentazione delle domande di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie e della prevenzione: Infermieristica; Fisioterapia; Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; e la new entry di quest’anno: Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, si rimanda al bando pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione web dedicata ai corsi di laurea numero programmato.