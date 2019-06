Proprietà intellettuale, attivo uno sportello alla Camera di Commercio

CAMPOBASSO

L’Azienda speciale ‘Serm’ della Camera di Commercio del Molise, partner di Enterprise Europe Network, la più grande rete europea di assistenza e supporto alle Pmi, ha attivato il servizio specialistico ‘Sportello di assistenza e supporto in tema di proprietà intellettuale’. Offre un servizio gratuito finalizzato ad aiutare le imprese della regione Molise a sfruttare i propri marchi, brevetti e design anche nei mercati internazionali e a utilizzare la proprietà intellettuale come leva strategica per la competitivi.