Prontuario per la vittoria

GENNARO VENTRESCA

Come un pesciolino in un vaso di vetro. Carina la definizione, non vi pare? Dico del nostro caro Campobasso che questo pomeriggio, vale a dire di sabato, gioca in contemporanea con la Juventus. Niente calcio spezzatino, semmai autentico brodino. Con la zebra che catturerà tutti gli spettatori nello scontro di Bergamo, e pochi guardoni per i nostri ragazzi, impegnati al Comunale di Ortona contro il Chieti che non può disporre del suo impianto, dico l’Angelini, nella piana di Chieti Scalo.

***

Dopo le ultime due gaffes, mi aspetto una squadra sveglia, finalmente attenta a non farsi rimontare nel finale, come è accaduto negli ultimi due turni, Cattolica e in casa con il Fiuggi. Non ho avuto riscontri sul suggerimento che avevo inviato a Mirko Cudini di attaccare alla bacheca dello spogliatoio la classifica. Perchè tutti potessero vedere come siamo messi male. La mezza classifica, più di quella bassa, mette malinconia. Non c’è niente di peggio della mediocrità.

***

Il Chieti ha appena affidato a Di Meo la guida tecnica. Statistiche alla mano, chi cambia manico finisce per trovare ristoro almeno alla prima partita, forse anche alla seconda. Il difficile viene dopo, quando si pensa di avere la freccia rossa, mentre si dispone della littorina. Per i nostri ragazzi ci sarà da sudare. Il Chieti -dicono- vale più di quanto esprime la sua classifica. Speriamo si tratti solo di un modo di dire, tutto serve ai rossoblù tranne trovarsi di fronte un avversario tosto.

***

In casa del lupo continuiamo a vivere di ricordi. Citano a memoria formazioni, mister e piccoli particolari che risalgono agli anni Settanta e Ottanta, anche giovanotti che a quell’epoca ancora non c’erano. Il tempo, a quanto pare, al contrario di ciò che diceva Ovidio, non divora ogni cosa. A Selva Piana lungi dallo scalfire, ha consolidato. Forse per questo storciamo il muso e diffidiamo degli “sconosciuti”. Visti i bidoni che ci hanno rifilato molti “strangers”.

***

La mia non è piaggeria: continuo ad avere fiducia in Mario Gesuè. A cui lascio prendere senza assilli le decisioni più opportune. Al contrario della maggioranza dei nostri tifosi che vorrebbero sostituirsi a lui e rivoluzionare tutto. Per carità, non voglio dire che condivido le sue scelte, ma le accetto. Sono stato tra i primissimi, in piena estate, a scrivere che l’ossatura della squadra non mi piaceva e che avrebbe avuto bisogno dell’intera spina dorsale. Vi pare poco? ***

Riservandomi di rimandare un giudizio sul giovane portiere, invocai l’arrivo di un difensore centrale, uno perno davanti alla difesa e un goleador. E storsi il muso nel vedere quanta poca grazia c’era nei movimenti dei due giovani africani, grande cuore, ma poco altro. Nel frattempo ho dovuto prendere atto che tra i pali c’è un fanciullo che lascia perplessi. E che spero non incorra in altri to