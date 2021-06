Pronto Soccorso verso chiusura. Non ci sono medici, chiesto intervento di militari o Croce Rossa

Situazione sempre più drammatica al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia. La medicina di urgenza che serve tutta la provincia rischia un ridimensionamento e forse la chiusura notturna. Non ci sono più medici, dopo la fine del servizio di due dottoresse venezuelane e di due giovani medici a tempo determinato, sono rimasti solo in quattro a reggere il reparto 24 ore su 24, alternandosi in turni massacranti. Niente ferie e niente assenze, altrimenti si chiude. Poche le alternative, o la chiusura notturna, con i pazienti spostati al Cardarelli, o l’intervento immediato di medici militari o della Croce Rossa. Intanto giovedì il Forum in difesa della sanità pubblica terrà una conferenza stampa sulla drammatica situazione del pronto soccorso del Veneziale. Il Forum chiede da tempo l’intervento di Emergency.