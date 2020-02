Pronto soccorso sovraffollato, stop ai ricoveri ordinari al Cardarelli

La decisione a firma del commissario straordinario, Virginia Scafarto

Stop ai ricoveri ordinari al Cardarelli (fino a nuova disposizione): la decisione è stata presa nel pomeriggio odierno a causa di un afflusso che va ben oltre l’ordinario, presso il pronto soccorso di Campobasso. Nella nota a firma del commissario straordinario Virginia Scafarto, testualmente si legge: «A seguito della comunicazione del pronto soccorso di Campobasso in merito all’attuale iperafflusso di pazienti in codice di triage rosso e giallo, anche in considerazione della situazione emergenziale legata alla diffusione della epidemia di coronavirus sul territorio nazionale, per cui l’ospedale di Campobasso rappresenta il centro di riferimento regionale in ragione della presenza della UO Malattie Infettive e del laboratorio analisi abilitato all’esecuzione del test molecolare, si dispone con decorrenza immediata la sospensione dei ricoveri ordinari fino a nuova disposizione».