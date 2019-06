Pronto Soccorso part-time: in funzione solo di giorno

Don Francesco Martino lo aveva anticipato nelle scorse settimane, ma nessuno gli aveva dato credito. «Il solito prete chiacchierone». E invece la paventata riduzione del servizio di Pronto soccorso era assolutamente reale e ora è nero su bianco su una comunicazione inviata dall’Azienda sanitaria regionale del Molise. A partire da lunedì 8 luglio il Pronto soccorso erogherà il servizio h12. Dimezzato, dunque, il Pronto soccorso di Agnone, che passa da una postazione giornaliera a quella h12 appunto. La disposizione porta la firma del trio Gennaro Sosto, dg Asrem, Antonio Lucchetti, direttore sanitario e Antonio Forciniti, direttore amministrativo. Alla base del nuovo provvedimento la cronica carenza di medici. L’alibi è sempre quello.

«La carenza di personale medico di cui soffre la Asrem – scrive la triade suprema della sanità molisana – coinvolge anche i Pronto soccorso, che rappresentano una delle aree cruciali di intervento per la gestione dell’emergenza. A tal proposito si precisa che l’Asrem ha esperito, per la disciplina Mcau, procedure di mobilità, concorsi, stipulati contratti libero professionali e attinto personale anche da graduatorie di discipline affini, senza reperire il numero di specialisti necessari a soddisfare il fabbisogno aziandale e non ha acquisito, in particolare, la disponibilità di dirigenti medici vincitori di concorsi espletati dalla Asrem nell’ultimo anno, ad accettare l’incarico per la sede di Agnone». La solita cantilena che va ripetendo, da mesi, il capitano Forciniti: «I medici non voglio venire a lavorare ad Agnone». Pochi medici, poco personale, risultato: ti dimezzo il pronto soccorso. Tra l’altro in un periodo, quello estivo, durante il quale la popolazione raddoppia per la presenza dei turisti e dei tanti emigrati che tornano nell’Alto Molise.

«Nelle more la struttura richiede una temporanea rimodulazione dell’orario di servizio compatibile con la dotazione del personale al momento disponibile, che non consente la copertura h24 del presidio, come evidenziato nella nota a firma del dottor Potena responsabile del Pronto soccorso, articolando l’orario dei medici in servizio presso il Pronto soccorso del presidio di Agnone, in guardia attiva nelle 12 ore diurne», si legge ancora nella nota Asre. «A partire dal lunedì 8 luglio si dispone la rimodulazione dell’orario di servizio presso il Pronto soccorso del presidio di zona disagiata di Agnone, articolato in guardia attiva nelle 12 ore diurne 8-20. Inoltre la postazione del sistema Set 118 regionale di Agnone – conclude il documento – garantisce la presa in carico e la gestione delle emergenze – urgenze, assicurando la centralizzazione dei pazienti presso i presidi della rete ospedaliera aziendale che dispongono di un livello organizzativo coerente con la complessità assistenziale del caso da trattare». Tradotto significa che il Pronto soccorso funzionerà dalle 8 del mattino alle 20 di sera, poi il tutto è affidato alla buona sorte.