Pronto Soccorso: “Non possiamo tenere aperti Isernia ed Agnone”

Continua senza soste lo stato di agitazione dei sanitari del pronto soccorso di Isernia. Sanitari che, contemporaneamente, devono garantire anche il funzionamento del pronto soccorso di Agnone. Una situazione insostenibile, non ci sono medici e il servizio sconta la carenza del personale, creando tensione tra gli utenti e pericoli per la salute di chi ha bisogno di essere curato o medicato. Non si può più andare avanti e bisogna che l’Asrem faccia una scelta, chiudendo Isernia o Agnone, in modo che almeno un Pronto Soccorso funzioni a dovere. Questa la richiesta di Lucio Pastore, primario di entrambi i reparti che questa mattina ha convocato una conferenza stampa con sindacalisti e amministratori comunali (guarda le interviste).