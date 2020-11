Pronto Soccorso Isernia, situazione sempre più drammatica

Covid. Ancora emergenza al Pronto Soccorso di Isernia dove, da qualche giorno, è guasta l’apparecchiarura per i tamponi rapidi, tanto da dover mandare a Campobasso gli esami necessari all’accettazione dei ricoveri. Ieri sera il gioielliere investito, con un ematoma sub durale, ha dovuto aspettare diverse ore prima di poter essere accettato e poi trasferito al Neuromed. Invece una donna 74enne, con grave situazione da setticemia, ha dovuto aspettare ben 24 ore nella cosiddetta Area Grigia prima di poter essere ricoverata in Rianimazione. In sostanza, ha rischiato la vita. Il guasto dell’apparecchiatura per i tamponi rapidi deve essere risolto subito – dicono i sanitari del Veneziale – altrimenti qualche paziente potrebbe anche correre il rischio della vita.