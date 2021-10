Pronto Soccorso in tilt, trenta persone in attesa di ricovero

Situazione ai limiti della gestione al Pronto Soccorso dell‘ospedale di Isernia, con i sanitari che non sanno più cosa fare per gestire un’emergenza incontenibile. Al momento ci sono circa trenta pazienti in attesa di essere trattati, con diciassette persone adagiate sui lettini in attesa di ricovero: dieci in medicina, quattro in ortopedia e tre in chirurgia, ma nei reparti non c’è posto e il personale è insufficiente e quindi si stanno cercando sistemazioni alternative in altre strutture sanitarie regionali ed extra regionali. Insomma una situazione da “allarme rosso”, che testimonia una realtà incontrovertibile: la sanità pubblica molisana non appare in grado di gestire neanche la normalità, per carenza di posti letto, medici e personale infermieristico. Alla faccia del diritto alla salute e alle cure garantito dalla Costituzione, ma in Molise, si sa, tutto questo è una mera illusione.