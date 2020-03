Pronto soccorso, dopo la sanificazione si riparte con nuovo personale

A Isernia pronto a riaprire anche il reparto di Radiologia. Intanto restano gravi le condizioni dell’82enne di Monteroduni

E’ ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso l’82enne di Monteroduni che ieri è risultata essere positiva al Covid-19. La donna è stata trasferita dall’ospedale di Isernia a quello di Campobasso dove resta monitorata. Intanto questa mattina, 19 marzo, dopo la sanificazione, sarà riaperto il pronto soccorso e il reparto di Radiologia del veneziale di Isernia che ieri erano stati chiusi in via precauzionale (qui la notizia). La riapertura sarà effettuata con personale diverso rispetto a quello che era in servizio ieri al momento dell’arrivo dell’82enne che è stato posto in quarantena.