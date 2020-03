Pronto soccorso, allestita la tenda del pre-triage (FOTO E VIDEO)

Tutto pronto per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Termoli. Riunione operativa delle associazioni di volontariato Misericordia e ValTrigno pronte a gestire l’emergenza

E’ tutto pronto per la riapertura dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Come già affermato (qui l’articolo) il presidio ospedaliero di Termoli chiuso da diversi giorni a seguito dei contagi da Covid-19 che si sono verificati proprio tra alcuni medici del San Timoteo riaprirà nella giornata di domani, 18 marzo. E questa mattina, 17 marzo, i volontari, la Protezione Civile, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti e il presidente del consiglio comunale, Michele Marone, si sono recati davanti al pronto soccorso dove è stata allestita la tenda del pre-triage, il luogo dove dovranno recarsi tutti coloro che sospettano di avere casi di coronavirus per una prima visita utile ad evitare l’ingresso in ospedale. Nel frattempo nella giornata di ieri sono state date direttive anche alle associazioni di volontariato che si stanno occupando di gestire l’emergenza, Misericordia e ValTrigno Molise in primis. Nel video in alto, tratto dalla pagina Facebook del Comune di Termoli l’intervista a Romeo Faletra della Misericordia e alla rappresentante dell’associazione ValTrigno Molise, Dolores Micozzi.