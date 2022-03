Pronto il piano dell’accoglienza, in Molise arriveranno donne e bambini

La rete dell’ospitalità si è riunita all’Alphaville di via Muricchio a Campobasso. Famiglie e associazioni pronte a dare il benvenuto ai cittadini ucraini. Di Lembo: a brevissimo anche una raccolta fondi

Come promesso si sono incontrati alla sala Alphaville di via Muricchio.

L’associazione “Solidarietà senza confini” ha chiamato a raccolta le famiglie che per anni hanno sposato la causa dell’ospitalità, aprendo le porte ai bambini che arrivavano da Chernobyl, per fare il punto della situazione sul nuovo piano di accoglienza.

C’è una rete, ricostruita in men che non si dica e possibile grazie alla solidarietà di tante famiglie molisane, che aveva bisogno solo di essere rispolverata.

I primi arrivi dall’Ucraina ci sono stati questa mattina, mercoledì 2 marzo: è una ragazza con una bambina, ci spiega il presidente della onlus Adelmo Di Lembo, giunta a Jelsi.

“Altri li aspettiamo qui a Campobasso, a breve, nei prossimi giorni”.

“Il nostro obiettivo è quello dell’accoglienza, in primis per i tanti ragazzi che per anni hanno trascorso le vacanze estive e natalizie qui in Molise – continua – poi il secondo step sarà dare man forte alla rete di ospitalità per i profughi che arriveranno”.

Sono decine i cittadini molisani pronti ad abbracciare chi in questo momento, oltre ad un tetto sopra la testa, ha bisogno di tornare a sperare, a credere che un futuro migliore è possibile.

L’associazione “Solidarietà senza confini” ha programmato anche una raccolta fondi da devolvere al popolo ucraino ed alle persone che arriveranno nella nostra regione.

C’è necessità di un sostegno economico

Questi aiuti serviranno per fare la spesa, acquistare beni di prima necessità e tutto l’occorrente per i bambini.

Sarà aperto un conto corrente dedicato e contestualmente verrà nominato un garante per procedere con la massima trasparenza.

Di Lembo spiega come più di qualche cittadino ha comunicato di voler mettere a disposizione una seconda casa, un appartamento che non usa, anche un piccolo locale per ospitare quante più persone possibili.

Saranno solo donne e bambini, dicevamo, perché a quanto pare gli uomini ad oggi non possono uscire da paese in quanto potrebbe essere arruolati e combattere in nome della bandiera ucraina.