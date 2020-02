Pronto il parco in Villa de Capoa, progetto dell’amministrazione Battista

È ormai ultimata la struttura voluta dal Coordinamento Insegnanti Specializzati che punta ad abbattere le barriere archittettoniche

CAMPOBASSO. Il progetto – come si legge nella delibera di giunta comunale numero 79 del 29 aprile 2015 – è nato con la precedente amministrazione Battista che puntava ad inauguralo nella scorsa primavera ma che, in realtà, dovrebbe vedere la luce tra non molto tempo visto che l’area è ancora transennata. Il parco giochi inclusivo “Paul Harris”, nell’ambito del progetto di riqualificazione di villa de Capoa a Campobasso, si presenta come «uno spazio progettato per “includere”, nel rispetto dei principi di equità e flessibilità, favorendo un uso semplice di misure e spazi, mediante l’abbattimento delle barriere, nel momento del divertimento, a partire da quelle ambientali, che ostacolano ancora oggi una relazione libera tra i bambini, con o senza disabilità, fino a quelle di carattere culturale».

Il Comune, con la delibera citata, ha accettato la proposta della sezione di Campobasso del Cnis (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati) «per la riqualificazione dell’area giochi della Villa comunale de Capoa mediante la fornitura e posa in opera di elementi di arredo specifici per il gioco dei bambini, anche con disabilità, con il supporto, per la fruizione degli stessi, di personale dell’Associazione proponente». Inoltre, con la delibera di giunta 265 del 20 dicembre 2018 (dopo l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Molise) «è stata approvata la proposta di sistemazione dell’area inoltrata dal Cnis attraverso il Centro Documentazione Handicap come elaborata dal Rotary Club di Campobasso». Il progetto, quindi – come si legge nella delibera numero 17 del 25 gennaio 2019 con cui si approva lo schema di disciplinare – si configura come «un’opera pubblica realizzata a spese del privato e, tutte le spese ed oneri derivanti dalla sistemazione del parco giochi, nonché la relativa cura, manutenzione e gestione dello stesso, saranno a cura dell’associazione proponente». In questo senso, sono stati fondamentali i contributi finanziari del Rotary Campobasso e della Banca Popolare delle Province Molisane. Infine, la concessione per la gestione del parco giochi è stata stabilita in «9 anni, eventualmente rinnovabili su richiesta del proponente».