Pronti con il rave party, intervengono i carabinieri. Identificati diversi molisani

All’apparenza doveva essere un appuntamento per un campeggio sulle rive del Trigno, come era già avvenuto nel 2016. In realtà il tam tam sui gruppi social aveva insospettito i carabinieri che, quindi, sono intervenuti prima che il rave party organizzato a Tufillo, piccolo paese dell’entroterra di Vasto a una manciata di chilometri dal confine con il Molise avesse luogo. E infatti ad arrivare per partecipare al rave party erano in prevalenza ragazzi molisani. Circa 50 giovani provenienti principalmente dal Molise avevano già piazzato le tende per dare il via a baldorie varie quando sono arrivati i carabinieri del Nor dei carabinieri di Vasto che ha disposto lo sgombero dell’area. Ad agire i militari dell’Arma e il Prefetto di Chieti, Armando Forgione insieme al questore Annino Gargano e al comandante provinciale dei carabinieri Alceo Greco. I giovani, provenienti dalla zona del Basso Molise, sono stati allontanati senza creare alcuna tensione. Al momento non ci sono denunciati ma i ragazzi sono stati tutti identificati ma quella zona, anche in passato, stata teatro di rave party in piena regola. “Rimangono attivi i servizi di controllo del territorio nell’ambito provinciale, oltre che nella zona, volti a prevenire eventuali ulteriori arrivi di giovani richiamati dalla pubblicità a partecipare a tali eventi tramite l’utilizzo dei social”, spiega una nota della questura di Chieti.