Pronti a lasciare la città gli Allievi Agenti della Polizia di Stato

CAMPOBASSO. La notizia non ha ancora il crisma dell ufficialità, ma sembra in via di definizione la questione dei 190 allievi agenti della Polizia di Stato che oggi, venerdì 6 marzo, dovrebbero lasciare la scuola “G. Rivera” di Campobasso. Ricordiamo che sono stati ospitati presso l’Istituto di formazione molisano circa due settimane fa e provenivano dalla Scuola di Polizia di Piacenza che, come è noto, è zona critica per ciò che concerne l’emergenza Coronavirus in Italia.