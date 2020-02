«Pronte nuove iniziative per valorizzare il nostro patrimonio archeologico»

L’annuncio del Rettore dell’Unimol, Luca Brunese, all’inaugurazione dell’anno accademico. Ospite d’onore l’archeologo Salvatore Settis

CAMPOBASSO. È stato inaugurato, esaltando il valore inestimabile dei beni culturali di cui il Molise dispone, l’Anno Accademico 2019/2020 per la 37esima volta dalla sua istituzione. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna di via De Sanctis ed è stata aperta dall’intervento del Rettore, Luca Brunese, che ha sottolineato come «i fondamentali del bilancio sono ottimi, abbiamo tante iniziative in cantiere, siamo chiaramente preoccupati per quello che è il quadro nazionale. Credo anche che le tante cose che faremo, a cominciare dall’accordo sull’archeologia – ha aggiunto – servano anche a questo, a far capire che c’è una trasversalità nuova che consentirà grandi progetti di sviluppo. In campo archeologico, il Molise ha un patrimonio bellissimo, forse si è lavorato poco sulla valorizzazione, si sa poco di quanto c’è in Molise – ha osservato Brunese – e il nostro lavoro di questi anni deve essere finalizzato anche ad una grande opera di valorizzazione di quello che abbiamo che può avere un impatto immediato sul turismo e sull’occupazione». La prolusione è stata affidata al professor Carlo Ebanista, Ordinario di Archeologia cristiana e medievale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, che ha affrontato il tema dell’archeologia medievale e gli usi antropici delle cavità. L’ospite d’onore è stato Salvatore Settis, archeologo, Accademico dei Lincei e Presidente del Consiglio Scientifico del Louvre.

Presenti anche diversi rappresentati istituzionali, tra cui il governatore, Donato Toma, che ha rimarcato «la particolare attenzione che il Governo regionale pone ai temi della tutela e della valorizzazione ambientale, artistica, archeologica e culturale». In particolare, «la delibera della Giunta regionale con la quale è stato dato il via libera al Progetto di “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”, che ha individuato quale soggetto attuatore proprio l’Università degli Studi del Molise. Un’operazione di rilievo che impegna 4 milioni e 130 mila euro nell’ambito del FSC 2014-2020. Numeri e riscontri positivi che vanno ad aggiungersi al grande ritorno mediatico che ha ricevuto il Molise dalla grande stampa internazionale: un incoraggiamento e uno stimolo a proseguire nella direzione scelta dal Governo regionale». Il governatore, infine, ha auspicato che «l’iter riguardante la candidatura di Isernia a Capitale italiana della cultura 2021 vada a buon fine e l’istituzione di nuovi corsi di laurea inerenti alle materie storiche costituisca un’ulteriore opportunità per consolidare il binomio università-territorio».

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nel suo intervento ha definito la scelta di «invitare il professor Settis come la dimostrazione di una lungimirante indicazione su ciò di cui dovremo discutere sempre più coscientemente e strategicamente, nei prossimi mesi, se vogliamo concentrarci nell’individuazione dei punti di forza del nostro patrimonio da valorizzare. Proprio in questi giorni, abbiamo aperto un ulteriore dialogo con l’Università chiedendole di affiancare, come partner, la nostra Amministrazione nell’innovativo sistema di trasmissione dati Li-Fi che abbiamo intenzione di sviluppare e mettere in pratica proprio nelle strutture bibliotecarie e museali presenti in città, comprese quelle universitarie. Sono certo che nel futuro – ha concluso Gravina – che ogni azione che progetteremo insieme, avrà un valore che andrà ben oltre la realizzazione del singolo progetto, perché sarà un nuovo momento di semina del quale c’è bisogno per riprendere a far crescere il nostro territorio».