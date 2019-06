Pronta la risposta del sindaco uscente «Non si confronta, neanche sui social»

REDAZIONE TERMOLI

Poco dopo il videomessaggio di Roberti arriva anche la pronta controreplica del sindaco uscente. «Una

cosa ‘interessante’ che mi fanno notare gli elettori e i cittadini di Termoli è che il candidato sindaco

Francesco Roberti sulla sua pagina Facebook cancella sistematicamente i commenti a lui non graditi o

quelli contro la sua coalizione. Se ci fate caso restano sulla sua bacheca solo commenti da tifoseria

adulante. E questa sarebbe una persona che si confronta con i cittadini? o quando dice ‘io non mi

confronto con quella gente’ non si riferisce solo a me ma a tutti coloro che non la pensano come lui? Io in

cinque anni ho accolto sulla mia pagina sia i commenti positivi che quelli negativi, ho cancellato solo chi

infrangeva le regole di Facebook ovvero offendeva gli altri utenti o bestemmiava, per il resto ho lasciato

che la bacheca fosse un luogo aperto e di confronto anche per chi non la pensava come me. I social

network sono le nuove piazze, oltre agli incontri nei quartieri bisogna ascoltare anche chi non ha la

possibilità di raggiungerci fisicamente e scrive tramite i social. Noi lo abbiamo fatto! Pensateci cittadini

termolesi, non credete a chi vi dice che è vicino alla gente e invece mette il silenziatore e censura chi

non la pensa come lui! Il 9 giugno scegliete un candidato e non una sagoma vuota fatta solo di slogan».