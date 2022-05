“Promuoviamo il green”, tutto pronto per l’evento promosso da AAST, Comune e Sae112

E’ l’obiettivo di “Promuoviamo il green”, evento promosso dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, dal Comune di Termoli, dal Sae 112 unitamente all’Aps Crea.

L’iniziativa si svolgerà domenica 22 maggio, alle ore 18, in Piazza Monumento e vedrà l’esposizione di scooter elettrici e lo spettacolo di cheerleading dell’associazione Asd Moonlight Cheerleaders di San Severo.

Saranno presenti rappresentanti del Comune di Termoli e dell’Aast.

“Per perseguire l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni di carbonio, non si può non sostenere la mobilità elettrica – dichiara l’Assessore al Turismo del Comune di Termoli Michele Barile -. Quest’evento mira a diffondere la cultura della mobilità elettrica, portando in piazza un messaggio importante per il futuro dell’ambiente che ci circonda. Inoltre, per incentivare la mobilità elettrica, sono state istallate in città diverse colonnine per la ricarica”.