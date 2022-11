Promuovere lo sport e premiare i protagonisti, il 19 e 20 novembre la Giornata Regionale a Campobasso

Il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha presentato gli eventi che si terranno dal 18 al 25 a palazzo D’Aimmo. Tra i riconoscimenti spiccano la judoka Maria Centracchio, bronzo olimpico a Tokyo; la Magnolia Basket femminile di serie A1 e l’Energy Time pallavolo maschile di serie B

Promuovere l’attività sportiva e tributare il giusto riconoscimento ai suoi protagonisti. Sono gli obiettivi degli eventi organizzati dalla presidenza del Consiglio regionale del Molise e illustrati oggi, venerdì 11 novembre, dal presidente Salvatore Micone nella biblioteca di Palazzo D’Aimmo a Campobasso che li ospiterà dal 18 al 25 dello stesso mese.

Si parte il 18 con il convegno “La forza dello sport” che si terrà nel II edificio Polifunzionale del dipartimento di Economia dell’Università a Campobasso; il 19 e il 20 ci sarà il Villaggio dello Sport nell’area dell’ex stadio Romagnoli a Campobasso; il 20, all’auditorium dell’hotel Centrum Palace a Campobasso, saranno consegnati 74 riconoscimenti per i risultati conseguiti nel 2021, di cui 58 atleti, 16 squadre e 10 scuole per i campionati studenteschi oltre che alle squadre Magnolia (basket femminile di serie A1) ed Energy Time (pallavolo maschile di serie B) e al bronzo olimpico del judo, Maria Centracchio.

Da oggi, invece, partirà il video contest “Sport Molise anch’io”, mentre il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà un confronto in Aula Consiliare in via IV novembre e lì sarà posto, in modo permanente, l’albero realizzato dalle Uncinettine Sannite.