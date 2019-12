Promuovere la donazione del sangue tra i giovani, l’Avis Termoli ce l’ha fatta

REDAZIONE TERMOLI

E’ andata in scena questa mattina presso il cinema Sant’Antonio di Termoli la nona conferenza dell’Avis Termoli per il progetto scuola per promuovere la donazione del sangue tra i giovani. A partecipare gli studenti degli istituti superiori di Termoli e Guglionesi che rappresentano il futuro della donazione molisana. Anche quest’anno l’Avis Termoli è forte di numeri altisonanti. «Riconosciamo ai ragazzi il merito importante di essere diventati donatori -ha commentato ai nostri microfoni il presidente Mario Ianieri- Il 50 per cento dei nostri donatori è infatti al di sotto dei 35 anni. Un numero che ci rende orgogliosi. Stiamo lavorando bene insieme all’intera struttura regionale».