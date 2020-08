Promuovere la cultura scientifica, c’è il protocollo di intesa tra scuola e Gemelli

Promuovere la cultura scientifica, le buone pratiche sui temi della salute e del benessere nel mondo della scuola. Firmato oggi da Anna Paola Sabatini, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, e Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise, il protocollo d’intesa che rafforza la collaborazione tra le due Istituzioni. Gli obiettivi comuni sono: rafforzare il raccordo Scuola – Istituzioni del territorio per quanto nello specifico attiene allo sviluppo della cultura scientifica; promuovere l’interesse per la cultura scientifica sui temi della salute, del benessere, dell’alimentazione tra i giovani e l’aggiornamento dei docenti della scuola; favorire il confronto fra docenti della scuola e personale sanitario sulle tematiche della comunicazione didattica scientifica e dell’innovazione negli insegnamenti; lavorare a progetti comuni di sviluppo delle Istituzioni interessate; produrre eventi culturali, concorsi, campagne di comunicazione, materiale informativo, opuscoli e pubblicazioni (anche multimediali) su temi di interesse comune. Nelle prossime settimane verranno anche organizzate attività formative rivolte a tutti i docenti delle scuole regionali sulla norme di prevenzione igienico sanitarie per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19. Il programma è in fase di definizione.