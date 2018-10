Promozione. Vairano e Capriatese sempre al comando. Goleada Termoli 2016, cade il Ripalimosani a Biccari

REDAZIONE SPORT

Sesta giornata che non stravolge i valori in campo nel torneo di Promozione. Comprensorio Vairano e Capriatese proseguono la marcia a braccetto battendo rispettivamente Aurora Ururi (1-0) e Santeliana in trasferta (2-1). Cade il Ripalimosani, sconfitto nel finale a Biccari dopo aver fallito un rigore con Polzella e aver raggiunto l’illusorio pareggio. Blitz esterno del Quattro Torri Chieuti (2-1 alla Polisportiva Fortore che chiude in nove uomini), mentre torna a sorridere il Castel di Sangro Cep, vittorioso con un secco 3-0 su una Cliternina in giornata opaca.