Promozione. Vairano e Capriatese allungano sulle inseguitrici. Pari per Trivento e Termoli 2016

Giornata interlocutoria nel campionato di Promozione. Non si arresta la marcia di Comprensorio Vairano e Capriatese, che a suon di gol liquidano rispettivamente Aurora Ururi (4-0) e Santeliana (4-1), confezionando l’allungo sul Baranello bloccato in parità nell’anticipo di sabato con i Donkeys. Nessuno scossone nella zona calda della classifica. Trivento e Campobasso 1919 non si fanno male (1-1), il Termoli 2016 non va oltre il pareggio a Spinete. Il colpo di giornata lo realizza il Quattro Torri Chieuti, che va sotto 3-1 con la Pol.Fortore (doppio Carpinelli-Santillo) e agguanta in extremis un insperato 3-3. Invariate le speranze salvezza di entrambe.