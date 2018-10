Promozione. Vairano a valanga, tiene il passo la Capriatese. Ripalimosani ok sul campo della Santelliana

REDAZIONE SPORT

L’ottava giornata del campionato di Promozione non offre scossoni al vertice. Tutto facile per il Comprensorio Vairano che liquida con un perentorio 4-1 la Cliternina, restando così al primo posto della graduatoria. Vince anche la Capriatese sul campo del Termoli 2016 (3-1), mentre il Ripalimosani compie un balzo importante in classifica superando la Santeliana in trasferta. Bene anche il Baranello (3-0) a Spinete e il Biccari, sempre più al terzo posto dopo un sofferto 2-1 all’Aurora Ururi. In virtù di questi risultati, oltre al duo di testa, spiccano Ripa e Campobasso 1919, che si riaffacciano nei quartieri alti, in piena corsa per i play-off.