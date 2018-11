Promozione. Il Vairano è inarrestabile. Crolla il Termoli 2016, il Trivento riprende la marcia

REDAZIONE SPORT

Sfruttando il pareggio in anticipo tra Aurora Capriatese e Ripalimosani, il Comprensorio Vairano allunga ulteriormente in testa alla classifica grazie al successo agevole sulla Pol.Fortore. Tra le big, tiene il passo soltanto il Biccari (3-0 alla Cliternina) mentre il Termoli 2016 viene sconfitto sonoramente in casa da un solido Baranello (4-2 il finale).

Riprende la marcia il Trivento (2-0 allo Spinete), tra Santeliana e Aurora Ururi viene fuori l’unico pareggio di giornata a reti bianche. I biancorossi di Marrone interrompono così la striscia negativa di risultati.